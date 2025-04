Un’altra giornata trascorsa in mare quella di ieri da parte di tutte le forze scese in campo al fine di rintracciare i fratelli Deiana che mancano da casa da sabato scorso: una battuta di pesca a bordo della loro imbarcazione e il mancato rientro hanno fatto scattare subito l’allarme dei familiari: la mamma e la fidanzata di uno di loro hanno allertato le autorità di competenza che hanno iniziato le ricerche. Senza esito, sinora, solo qualche oggetto è stato rinvenuto come uno zaino e un paio di stivali riconosciuti dalla mamma come di proprietà di Lorenzo e Giuseppe. Hanno 20 e 24 anni i due giovani ragazzi, uno di loro è diventato papà da poco tempo. Tanti i cittadini che si sono uniti alle squadre delle forze ufficiali, per mare e via terra setacciano la costa al fine di ritrovare i due giovani o qualche indizio che conduca a loro.

Intanto si rinnovano gli appelli da parte della famiglia che chiede incessantemente aiuto a tutti.