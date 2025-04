Tutti insieme per le vie della città: composti, ordinati e affamati di storia seguono le guide per una nuova e intraprendente avventura. Una idea nata l’anno scorso, tra i promotori Sabrina Stara: “Un’idea semplice, far vivere ai bimbi la bellezza del nostro paese”. E infatti non servono tante risorse per rendere felici i piccoli che hanno aderito alle escursioni: un kit composto da acqua e una merendina e tanta voglia di camminare con gli occhi incollati a tutto ciò che li circonda. Monumenti, arte, storia, cultura, gastronomia e tradizioni: Assemini non è carente di identità specifiche e importanti, il più delle volte date anche per scontato o vissute senza dar loro la giusta valorizzazione e con l’intento di far avvicinare le nuove generazioni a questi aspetti della comunità, il team di volontari dell’oratorio ha ideato una serie di incontri, che si svolgeranno al fine di scoprire tutto ciò che caratterizza la città. Pochi giorni fa hanno visitato la Chiesetta di San Cristoforo e hanno fatto tappa dal campanaro Elvio Usala, “che gentilissimo ha fatto provare loro il suono delle campane create da lui” ha spiegato il team dell’oratorio di San Pietro.