Per la famiglia di Giuseppe e Lorenzo Deiana sono momenti drammatici e la loro mamma affida ai social un appello disperato al fine di poter riabbracciare i figli: “Vi prego tornate a casa da mamma mi mancate come l’aria”. Tra le squadre messe in campo che operano senza sosta da giorni, anche tanti volontari che hanno deciso di perlustrare con i binocoli le coste al fine di poter fornire qualche indizio utile per le ricerche.

Sinora solo uno zaino e un paio di stivali sono stati ritrovati: della barca e dei due fratelli nessun’altra traccia.