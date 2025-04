Non solo cervi, volpi e cinghiali ma anche nutrie: gli animali selvatici che inconsapevolmente attraversano le strade e mettono a rischio la sicurezza di motociclisti e automobilisti sono sempre di più. Ieri è capitato a un uomo di investire il grosso mammifero roditore, che non è riuscito a evitare l’animale: nella corsia opposta, infatti, in quel momento, sopraggiungeva una moto, per fortuna solo danni al veicolo ma la paura è stata tanta. Anche se non grande come, per esempio, un cinghiale, da adulto la nutria può raggiungere 9 chilogrammi di peso. Massima attenzione, quindi, per chi si mette alla guida: i castori di palude ormai risiedono e prolificano in varie parti del territorio isolano e la loro presenza è sempre più segnalata.