E’ stata proclamata per oggi una giornata di sciopero dei giornalisti italiani, la terza in pochi mesi, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori a cui viene inaccettabilmente negato il rinnovo.

Tutti i giornalisti di Casteddu online con contratto Fnsi aderiscono allo sciopero della Federazione nazionale della stampa italiana: per questo motivo il giornale viene pubblicato senza firme e in versione ridotta. I notiziari in radio non andranno in onda. Casteddu online supporta la protesta essendo l’unico giornale della Sardegna sul web che applica il contratto nazionale Fnsi ai suoi giornalisti.

Di seguito, il comunicato sindacale di Assostampa Sardegna.

“Il 16 aprile i giornalisti e le giornaliste sciopereranno ancora una volta per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, che manca da 10 anni. La Federazione nazionale della Stampa ha tenuto responsabilmente il tavolo con la Federazione degli editori, che per dieci anni si è sottratta al confronto. I giornalisti sono lavoratori come tutti gli altri, e come tutti gli altri hanno il diritto ad avere il contratto, così come i collaboratori hanno il diritto ad avere compensi che consentano una vita dignitosa. Senza una corretta remunerazione non c’è libertà, e tutti sappiamo il valore della stampa libera a tutela della democrazia. L’Associazione della stampa sarda il 16 sarà davanti all’ingresso del mercato provvisorio in piazza Nazzari, a Cagliari, dalle 11 alle 13. Proveremo a raccontare ai cittadini che questa mobilitazione è per tutti. Lo vogliamo ripetere: siamo lavoratori come tutti gli altri, e come tutti gli altri abbiamo diritto al rinnovo del contratto. Abbiamo diritto alla dignità”.