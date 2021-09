Oggi a Pabillonis i funerali di Giovanni Lisci, morto nel tentativo di spegnere un incendio

Pabillonis in lutto: oggi i funerali di Giovanni Lisci, l’uomo che ha perso la vita due giorni fa nel tentativo di spegnere l’incendio all’interno dell’abitazione della sorella.

“L’intera comunità di Pabillonis è scossa per la drammatica notizia della prematura e tragica scomparsa del nostro concittadino Giovanni Lisci.

I funerali – comunica il sindaco Riccardo Sanna – si svolgeranno venerdì 3 settembre alle ore 17.00 presso la Parrocchia B.V. della Neve.

Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Giovanni, con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino, invitando alla sospensione dell’attività lavorativa e commerciale durante le esequie dalle ore 17:00 alle ore 18:00 oppure, in caso di impossibilità, ad esporre in forma libera ogni segno di adesione al lutto cittadino”.

Giovanni Lisci, agente assicurativo di 53, è morto dentro la casa della sorella, divorata dal fuoco. Lisci, stando alle primissime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’ordine, è entrato nella casa nonostante le fiamme, ma è rimasto intrappolato.

Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari con ben cinque mezzi. Sono entrati nella casa e hanno trovato l’uomo per terra, circondato dal fuoco. Inutili, purtroppo, i soccorsi.