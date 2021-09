Radio Zampetta Sarda: Bonbon è scappato da casa, l’appello per ritrovarlo

SABRINA CHIEDE AIUTO A RADIO ZAMPETTA SARDA PER RITROVARE IL SUO BONBON.

CONDIVIDIAMO TUTTI!

BONBON MANCA DA 8 GIORNI, SPARITO NEL NULLA.

Si chiama Bonbon, ha 8 anni e manca da 8 giorni da via fra Ponti in località Flumini Niu Crobu.

Non sappiamo più dove cercarlo.

Non ha microchip e non servono commenti giudiziosi o offensivi.

Devo ritrovare il cane, se qualcuno l’avesse visto contatti il +39 347 399 3930

Il naso non è stato morso è nato con una malformazione.

Non è aggressivo se lo chiamate lui si avvicina.

Avrà fame, sete, manca da martedì, era stato chiuso per non andare in cerca di femmine in calore, ma lui è riuscito a saltare e uscire.

Bonbon torna, Cagliostro ti aspetta.

Aiutatemi a ritrovarlo, qualsiasi informazione è utile per il suo rintracciamento.

Grazie per la collaborazione.