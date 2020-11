Occhio ai funghi spontanei: attivo l’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene degli alimenti

Ogni anno, nella stagione autunnale, numerose sono le persone che accedono al Pronto Soccorso per via di un’intossicazione da funghi. La causa è il consumo di funghi tossici non sottoposti ai controlli dei micologi messi a disposizione gratuitamente dalle aziende sanitarie pubbliche. Anche in Sardegna è appena iniziata la stagione della raccolta funghi e già si sono registrati alcuni casi di intossicazione. L’attività dell’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ASSL Cagliari è svolta da micologi, dirigenti medici e tecnici della prevenzione in grado di orientare i cittadini alla corretta identificazione dei funghi tossici. Il Servizio micologico svolge gratuitamente l’attività di verifica sulla commestibilità dei funghi epigei spontanei destinati all’autoconsumo e ne certifica la commestibilità di quelli destinati alla vendita. Dal lunedì al venerdì, l’Ispettorato Micologico è a disposizione nella sede centrale del SIAN Cagliari, via San Lucifero n. 77, causa emergenza Covid 19 con ingresso separato al numero civico 81 il lunedì con orario dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì con orario dalle 12 alle 14. E stata sospesa, invece, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività di controllo e certificazione presso la Direzione del Mercato di San Benedetto di Cagliari. Per poter garantire la necessaria sicurezza e il rispetto delle regole impartite dai DPCM, relativamente all’emergenza COVID 19, è stata allestita al piano terra degli uffici SIAN Cagliari, una sala dove gli esperti micologi procedono al controllo e certificazione dei funghi.

L’Ispettorato Micologico SIAN Cagliari organizza, inoltre, i corsi e gli esami per il rilascio dell’idoneità per gli esercenti di vendita e di somministrazione dei funghi epigei freschi spontanei, oggi temporaneamente sospesi a causa dell’emergenza COVID 19.

Per fare fronte alle numerose chiamate diurne e notturne, da parte di diverse unità di Pronto soccorso dei presidi ospedalieri territoriali per sospetti casi di intossicazione dall’ingestione di funghi, e per supporto alla diagnosi medica in caso di intossicazione da funghi, il SIAN di Cagliari, anche per quest’anno, ha attivato il Servizio di Pronta Disponibilità del personale Tecnico/Micologico, dal lunedì al sabato e nei giorni feriali con orario 19,30-07,30 del giorno successivo e la domenica e giornate festive dalle 07,30 alle 07,30 del giorno successivo.