Obiettivo sicurezza a Cagliari: arrivano 16 moto e 15 scooter nuovi di zecca per i vigili urbani

Gli agenti di polizia municipale avranno presto mezzi a due ruote nuovi di zecca per potersi muovere più agevolmente e tempestivamente in città. Sedici moto e 15 scooter saranno acquistati dall’amministrazione comunale di Cagliari per l’integrazione e il rinnovo del parco veicoli del corpo della polizia locale. I mezzi saranno scelti fra i mezzi disponibili sul mercato con caratteristiche adeguate alle esigenze del servizio, anche in termini di efficienza e funzionalità in relazione alle specifiche esigenze operative nei differenti contesti urbani in cui la polizia locale è chiamata a intervenire. Per il rinnovo del parco a due ruote a disposizione della polizia municipale, il comune investirà poco più di 460mila euro.

L’ha deciso la giunta comunale guidata da Massimo Zedda.