Cagliari, dopo diciotto anni di attese e rinvii ecco finalmente i lavori per le fogne a Sant’Elia

Dopo 18 anni di attesa si accelera finalmente sui lavori per fogne e reti dell’acqua a Sant’Elia. Poi arriveranno i giardini, i parcheggi e gli spazi di socializzazione.

Su proposta dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta ha approvato una delibera che riguarda gli interventi di riqualificazione strutturale e sociale del quartiere S. Elia a Cagliari, per l’attuazione dei lavori che comprendono il rifacimento delle reti idrico-fognarie nel quartiere e per l’esecuzione del primo livello progettuale degli interventi di rigenerazione urbana da parte del Comune di Cagliari. “Grazie ad un lavoro sinergico tra Regione, Area e Comune di Cagliari abbiamo dato uno sprint a questo intervento atteso da dieci anni – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu – ci siamo messi attorno ad un tavolo già dal mese di luglio, con una serie di incontri, per arrivare a questo passaggio che di fatto sblocca l’impasse relativo alla Fase I dell’Accordo di programma del 2014 che ha riscontrato numerose difficoltà, in quanto prevedeva che l’esecuzione degli interventi fosse subordinata al preliminare trasferimento, da parte del Comune di Cagliari a favore dell’Area, della proprietà delle aree di sedime e di pertinenza degli edifici del quartiere S. Elia”.

La delibera interviene nel più ampio progetto di riqualificazione del quartiere S. Elia, intervento avviato nel 2006 e già oggetto dell’accordo di programma sottoscritto il 24 ottobre 2014 tra Regione Sardegna, AREA e Comune di Cagliari, disponendo il cambiamento del Soggetto Attuatore, con la sostituzione del Comune di Cagliari ad Area per quanto riguarda la realizzazione dell’intervento inerente il rifacimento del sistema idrico fognario del Quartiere. Si dispone quindi che AREA trasferisca al Comune di Cagliari la progettazione esecutiva dell’intervento sulla rete idrico-fognaria e i sottoservizi affinché il Comune attui questo intervento nell’ambito del più ampio piano di rigenerazione urbana finanziato con il PNRR. Infine si dispone che, quota parte delle risorse destinate ad AREA per la realizzazione degli interventi della Fase I nel quartiere S. Elia, siano destinate, nella misura di euro 317.200 al Comune di Cagliari per la realizzazione del primo livello di progettazione dell’intervento, in quanto tali oneri non rientrano tra le spese ammissibili dal PNRR.

Negli incontri programmati dall’assessorato regionale è emersa la volontà del Comune di Cagliari di realizzare degli interventi urbani, che riguardano la riqualificazione delle aree intorno agli edifici attraverso il rifacimento dei sottoservizi, impianti fognari, idrici e di illuminazione pubblica, razionalizzazione delle aree destinate a parcheggio, viabilità, verde pubblico e socializzazione con la realizzazione di spazi attrezzati.