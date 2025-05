Nuxis in lutto per la tragica morte del suo vicesindaco Dario Melis: decine di messaggi di cordoglio giungono da tutta la Sardegna, “siamo vicini a tutta la comunità”.

Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri una Seat Ateca a noleggio con quattro turisti stranieri a bordo, condotta da una donna settantenne, si sarebbe immessa sulla statale verosimilmente senza concedere la precedenza al motociclo Honda che sopraggiungeva in direzione di Carbonia. L’impatto è stato violento e Melis è morto sul colpo. Lascia la famiglia, la giovane fidanzata che solo due giorni fa ha scritto una lunga dedica d’amore accompagnata da immagini che rittraggono la coppia felice e innamorata.

Una tragedia che ha scosso la piccola comunità dell’iglesiente, stretta nell’immenso dolore e ancora incredula per quanto accaduto.

Messaggi di vicinanza sono inoltrati dagli altri Comuni: “L’Amministrazione Comunale di Teulada esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Melis, al Sindaco Romeo Ghilleri e all’intera comunità di Nuxis per la tragica e improvvisa scomparsa del Vicesindaco Dario Melis. A nome dell’intera comunità teuladina, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Anche l’amministrazione di Elvira Usai, San Giovanni Suergiu, si stringe al dolore di Nuxis ed esprime cordoglio e vicinanza per la tragica scomparsa del vicesindaco.