Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Nurri, addio a Umberto Melis, 80 anni, morto a causa di un devastante rogo che ha avvolto la sua abitazione. Una fuga di gas, poi le fiamme in quella casa nella periferia del paese, la notizia ha subito raggiunto i suoi concittadini, ancora scossi per quanto accaduto ieri notte. Non c’è stato scampo per l’anziano, purtroppo, all’arrivo dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 era già deceduto.

Il funerale si svolgerà domani pomeriggio nella parrocchia del paese.