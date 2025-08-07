Sono state completate le operazioni di varo delle travi del cavalcavia di Nuraminis-Serramanna nell’ambito dei lavori di ammodernamento della statale 131 “Carlo Felice”, nel comune di Nuraminis.

L’intervento, che ha richiesto l’utilizzo di due gru rispettivamente della capacità di 250 e 150 tonnellate, ha previsto la posa di 5 travi in cemento armato precompresso della lunghezza di 34 metri ciascuna.

Si tratta di un passo fondamentale nell’avanzamento delle opere. L’esecuzione in sicurezza estata resa possibile dalle deviazioni precedentemente istituite mediante la predisponine di un by pass per il traffico. Il cavalcavia è fondamentale per collegare e l’abitato di Nuraminis alla strada provinciale per Serramanna e completerà lo svincolo della SS131 di Nuraminis-Serramanna la cui conclusione è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.