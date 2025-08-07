100 anni festeggiati, con parenti e dipendenti, alla guida simbolica dell’azienda da lui fondata, nell’ufficio al centro – è il caso di dirlo – della sede in via Calamattia: Giovanni Fodde, più conosciuto come Nanni, ha celebrato il suo centesimo compleanno negli spazi dell’Acentro, alla sua scrivania a rispondere al telefono, con davanti documenti, giornali e tanti messaggi di auguri da leggere. “È la prima volta”, ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che ha consegnato al signor Fodde una pergamena e una medaglia a nome di tutta l’amministrazione comunale, “che festeggiamo un centenario sul suo posto di lavoro”. “Tutto il resto fuori”, è stata la risposta immediata, “non è poi così divertente”.

Una vita dedicata al lavoro e all’azienda, oggi condotta dal figlio. Un’azienda nata 70 anni fa, oggi conosciuta in tutta l’Isola, di famiglia, ma molto allargata: non è un caso che il signor Fodde abbia voluto festeggiare anche con tutti i dipendenti.