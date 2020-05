Nuovo drammatico femminicidio: donna di 44 anni uccisa a colpi di pistola nel piazzale dell’Auchan. La vittima ha 44 anni, è stato subito fermato il suo compagno, un italiano, principale sospettato del delitto. L’omicidio è avvenuto a Cuneo, sul posto la polizia: la donna è di origini rumene. L’uomo si è costituito da solo, sono in corso le indagini: quel che è certo è che in Italia, in tempi di Covid, è andato in scena nel piazzale di un supermercato un altro terribile femminicidio.