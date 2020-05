Lutto nel mondo della tv sarda, addio al cameraman Giorgio Trincas

Lacrime nel mondo televisivo sardo per la scomparsa di Giorgio Trincas, uno dei cameraman più conosciuti in tutto il settore. Sposato, due figli, è morto a causa di un brutto male. I suoi filmati, confezionati per la società VideoGum, sono stati utilizzati per anni da tutte le emittenti televisive sarde e anche nazionali. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook, partendo da quello del giornalista ed ex direttore Videolina, Sardegna1, Polonia1 e Nova Tv Sandro Angioni: “Quanti anni, quanta strada insieme. Poi quando tutto sembrava risolto, all’improvviso… Ciao Giorgio R. I. P”.

Un altro messaggio molto toccante arriva da Mariano Marras, presidente dell’associazione Capoterra 2000: “Io e Giorgio ci siamo visti l’ultima volta un mese fa, mi ha detto che era sempre in cura per quel male terribile, poi la situazione purtroppo è precipitata. Ci conoscevamo, praticamente, da sempre, se ne va un uomo e professionista eccezionale, dal cuore d’oro. Era diventato uno della nostra famiglia, l’anno scorso aveva seguito tutti i nostri eventi”.