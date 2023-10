Nuovo cantiere a Cagliari, via ai lavori di piazza Arcipelaghi: ecco la fermata della metro al Poetto

Erano previsti prima dell’estate, ma l’amministrazione ha deciso di far partire il cantiere al termine della stagione. E ora via al cantiere di Piazza Arcipelaghi, la piazza tra Marina Picola e il Poetto. “Da non luogo disordinato a piazza fruibile, attrezzata e verde, punto d’accesso a Marina Piccola e in rapporto intimo con la spiaggia e il mare”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, “di fronte alla piazza prevista la fermata della metropolitana leggera”.

L’ingresso della spiaggia più amata dai cagliaritani è da tempo in sofferenza. Davanti al lungomare riqualificato e frequentatissimo da cagliaritani e turisti, a pochi passi dalla prima fermata e dagli stabilimenti balneari oggi si apre una lingua d’asfalto che separa uno sterrato fangoso e acquitrinoso d’inverno e polveroso d’estate da un vecchio distributore di carburanti.