Regionali, centrosinistra nelle sabbie mobili: il Pd rinuncia alle primarie e spiana la strada ai 5 stelle

Il centrosinistra nelle sabbie mobili cerca una strada per sconfiggere un centrodestra che non ha nessuna intenzione di mollare la presa alle prossime elezioni regionali. Come sempre accade, la coalizione sarda a guida Pd, riproponendo gli stessi schemi di sempre, continua a perdersi dentro se stessa: il tavolo delle buone intenzioni inaugurato a luglio, che doveva segnare l’inizio di un percorso di rapido confronto per lanciare poi il nome del candidato presidente, ha in realtà segnato il passo, scricchiolante e cigolante tentativo di tenere insieme partiti e partitini e ambizioni. E mentre da settimane si discute sulle primarie – se farle, non farle, come farle e via dicendo – almeno su quello la decisione è stata presa: non si faranno. Così ha stabilito la direzione del Pd, all’unanimità. Una decisione che da un lato spiana la strada ai 5 stelle, con Alessandra Todde ormai già in piena campagna elettorale, dall’altro rasserena il clima con gli alleati, che delle primarie non volevano sentirne parlare.

A questo punto, archiviata la questione primarie, si dovrà pensare al nome del candidato. Con due strade: o convergere sulla Todde, oppure – se la resistenza nei confronti della sua candidatura dovesse aumentare – proporre un altro nome e chiudere infine la partita sui tavoli romani, perché è così che funziona, piaccia o no. Ed ecco che in questo contesto potrebbe spuntare il nome di Comandini, segretario regionale dem, che proprio in virtù del suo ruolo avrebbe una corsia rapida e privilegiata.