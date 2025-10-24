Quartu Sant’Elena, macchina contro la vetrina di un negozio vuoto: il veicolo ha preso fuoco. È accaduto in via Danimarca, ingenti i danni e sale la preoccupazione tra i residenti: “Dove sono le istituzioni?”.

Dinamica ancora non ben chiara, quel che è certo è ciò che rimane di un locale commerciale, ossia tanti danni anche al palazzo che lo ospita al piano terra. Fumo e macerie e dopo il recente attentato all’agenzia immobiliare di via Cecoslovacchia sale la tensione tra i residenti. La percezione della sicurezza che vacilla, insomma, e viene richiesta una presa di posizione da parte delle istituzioni.

Non solo questi due episodi, infatti, scuotono la terza città della Sardegna: furti di automobili, vetri spaccati si ripetono pressoché ogni notte.