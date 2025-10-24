È mancata all’affetto dei suoi cari
Marisa Zanda Pani
Antonello e Paola, Sandra e Davide la ricordano con immenso affetto e gratitudine per l’amore, la forza e la tenacia che ha donato a tutti.
Un ringraziamento speciale alle suore e a tutto il personale della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,
che l’hanno amorevolmente accudita negli ultimi anni della sua vita.
I funerali si terranno sabato 25 ottobre 2025, alle ore 15.30, nella Cappella della Casa Provinciale, in Via dei Falconi 10, Cagliari
Cagliari, 25-10-2025
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Tel. 070/670567