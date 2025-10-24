È mancata all’affetto dei suoi cari

Marisa Zanda Pani

Antonello e Paola, Sandra e Davide la ricordano con immenso affetto e gratitudine per l’amore, la forza e la tenacia che ha donato a tutti.

Un ringraziamento speciale alle suore e a tutto il personale della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,

che l’hanno amorevolmente accudita negli ultimi anni della sua vita.