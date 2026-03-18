Anas ha realizzato sei chilometri di nuove pavimentazioni in vari tratti delle strade statali 389 Var e Dir B, nei territori di Mamoiada e Fonni in provincia di Nuoro.

I lavori, che hanno riguardato anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, fanno parte di un più ampio piano Anas di manutenzione delle pavimentazioni lungo la rete di competenza.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.