Nella mattinata odierna, i carabinieri di Teulada sono intervenuti nella località Porto Pino, lungo Viale Italia, allertati dalla segnalazione di un privato cittadino. Sul posto, hanno rintracciato e soccorso 12 cittadini extracomunitari, di cui 11 uomini e 1 donna, tutti di asserita nazionalità algerina, giunti poco prima sulle coste della zona.

I migranti, trovati in apparenti buone condizioni di salute, non erano accompagnati da alcun natante, che non è stato individuato nell’area. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso il Centro di Primo Accoglienza di Monastir con un mezzo di una ditta convenzionata.

Foto d’archivio