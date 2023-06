Nuovi guai per Alessandro Impegnatiello? Il feto di sette mesi è persona? Rischia l’accusa di duplice omicidio

Nuovi possibili guai per il barista dei vip, accusato di avere ucciso Giulia, ma forse non solo lei. Thiago, il bimbo che Giulia, la giovane uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello aspettava da sette mesi sarebbe nato fra poche settimane. Per l’ultima giurisprudenza Thiago era già “persona”, come riporta Quotidiano.net, qualora quindi venisse accolta e condivisa questa interpretazione, si tratterebbe di un duplice omicidio mamma-figlio a carico del barman anche se basterebbe il solo omicidio di Giulia con l’aggravante del procurato aborto per dargli l’ergastolo. Nel frattempo grande commozione per le parole di ieri della mamma sarda Sabrina Paulis a “La vita in diretta”: “Mio figlio è morto, chiedo perdono perdono per averlo messo al mondo.