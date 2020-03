Nuovi casi di Coronavirus nel Medio Campidano: c’è un primo positivo a Sanluri, nessuno a San Gavino

Nuovi casi di Coronavirus nel Medio Campidano. Dopo quelli registrati a Samassi e Serrenti nei giorni scorsi, in serata è arrivata la conferma di un primo caso a Sanluri. A darne notizia è il sindaco Alberto Urpi. “Ho appena avuto comunicazionae dall’Unità di Crisi Regionale di n.1 caso di positività al COVID-19 di un nostro concittadino, prontamente ricoverato e seguito dai medici.

Il nostro concittadino ha seguito, fin da appena percepiti i sintomi, tutti i protocolli del caso.

In questo momento il suo stato di salute risulta essere in fase di miglioramento.

Noi tutti gli auguriamo una pronta guarigione”.

Situazione opposta invece a San Gavino Monreale, dove il primo cittadino Carlo Tomasi è dovuto intervenire per rassicurare la popolazione. “Con la presente comunicazione sono davvero lieto di smentire, a seguito di comunicazioni con gli enti preposti, una notizia che è rimbalzata sui social riguardante un caso di nostro concittadino positivo al Covid-19.

Invito, come ho già avuto occasione di fare in precedenza, a non diffondere notizie che in qualche modo mettano in maggior difficoltà chi è preposto agli interventi e alle comunicazioni ufficiali.

Rinnovo, inoltre, – spiega Tomasi – la preghiera a voler seguire le disposizioni delle ordinanze e mi appello direttamente al vostro senso di responsabilità e vi chiedo di avere la massima fiducia nel sistema sanitario e istituzionale, che sta compiendo uno sforzo davvero encomiabile per far fronte alla criticità in corso”.