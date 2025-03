Modifiche alla sosta e alla circolazione in diverse vie della città per lavori di realizzazione di nuove linee elettriche in cavo interrato a opera di Enel Distribuzione a partire da venerdì 28 marzo e sino al 14 ottobre.

Gli interventi saranno svolti per lotti e le prescrizioni previste nell’ordinanza dirigenziale 747 del servizio Mobiltà, Infrastrutture viarie e reti riguarderanno via dei Conversi, via Antonio Scano, via F. Angioni Contini, via Chiara Lubich, via Mercalli, via Galvani, via Guglielmo Marconi, via San Benedetto, via F. Petrarca, via Nicolò Tommaseo, Piazza Giovanni XXIII, via Dei Giudicati , via Romagna, viale Francesco Ciusa, via Riva Villasanta, via Pontida, via Fratelli Bandiera, via Eroi D’Italia e via Dei Valenzani.

Nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori saranno valide le seguenti prescrizioni:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con validità dalle 8 alle 18 ad esclusione dei mezzi dell’impresa;

Restringimento di carreggiata dove necessario con corsia aperta alla circolazione di larghezza minima pari a 3,50 metri;

Istituzione del limite di velocità di 30 km/orari su entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dai lavori;

Istituzione del divieto di sorpasso nei tratti interessati dai lavori.

Nella via Dei Conversi la revoca della pista ciclabile nel tratto interessato dai lavori.

dal 08/05/2025 al 29/05/2025 nella via Mercalli l’istituzione del senso unico nel tratto tra via Galvani e via Chiara Lubich con direzione strada arginale.

Saranno sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni. Apposita segnaletica sarà posizionata e aggiornata costantemente dall’impresa esecutrice dei lavori.