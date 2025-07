I lavoratori dell’Arst non hanno ricevuto gli stipendi del mese di giugno: lo denuncia il segretario regionale della Fit Cisl Sardegna, Alessandro Russu, che, dopo aver diffidato l’azienda regionale dei trasporti a ‘provvedere immediatamente a regolarizzare la situazione’, ha chiamato in causa la Regione, chiedendo un deciso intervento.

“Con forte rammarico – hanno scritto i rappresentanti sindacali della Fit – abbiamo constatato il mancato pagamento degli stipendi del mese di giugno 2025. Dall’azienda arrivano rassicurazioni – aggiunge Russu -, ma non ci basta: il raffreddamento delle procedure, tappa che precede lo sciopero, resterà in piedi fino a che non sarà pagato fino all’ultimo centesimo ai lavoratori. Il caos nella governance che caratterizza Arst in questo momento non può in alcun modo ricadere sui dipendenti”.