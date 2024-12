Due bandi per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva in Sardegna. Sul piatto ci sono 50 milioni da destinare ai comuni che li ospitano e quattro direttamente alle società sportive che li gestiscono. Un intervento che promette di ridare nuova vita agli impianti sportivi dell’isola, rendendoli moderni e sicuri e adeguandoli sempre più alle esigenze degli utenti, soprattutto – ma non solo – giovani.