Nuova truffa a Decimomannu: “Tariffe elettriche agevolate per over 65”

Nuova truffa messa a segno attraverso chiamate da pseudo operatori telefonici che sponsorizzano una “utenza elettrica del gestore comunale”: una tariffa agevolata per i pensionati over 65 ed inoltre affermano di essere incaricati “dal sindaco dott.ssa Monica Cadeddu”. “Tutto falso” specifica la sindaca. Negli ultimi giorni, alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto chiamate, come troppo spesso accade, da chi cerca di vendere nuovi contratti. Ma in questo caso la presa in gira è piuttosto palese, anche se potrebbe trarre in inganno: “Questi individui cercano di ottenere informazioni personali o di vendere servizi non richiesti, sfruttando la fiducia delle persone”. “Il Comune di Decimomannu non è gestore di servizi riguardanti le utenze elettriche, non ha datto nessun incarico ad alcune operatore. Qualora ci fossero reali attività di agevolazioni di tariffe lo comunicheremo con i nostri canali ufficiali”. Un invito infine a non esitare a segnalare episodi simili, “rimanete vigili e proteggete voi stessi e i vostri cari da possibili truffe telefoniche”. Massima condivisione, inoltre, in modo tale da avvisare più persone possibili: chi imbroglia studia mille strategie. Ecco alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe: “Se ricevi una chiamata sospetta, non esitare a chiedere dettagli e a richiedere il nome dell’operatore. Puoi sempre riagganciare e contattare direttamente l’ufficio del sindaco per confermare.

Non condividere mai dati sensibili come documenti d’identità, numeri di conto o informazioni bancarie.

Se un’offerta sembra troppo buona per essere vera, probabilmente non lo è. Fai sempre una ricerca prima di prendere decisioni importanti.

Se ricevi chiamate di questo tipo, è fondamentale segnalarle alle autorità competenti. In questo modo si possono prendere misure per proteggere la comunità”.