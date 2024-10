“Caddozzi” scatenati a Cagliari: sacchetti dei rifiuti abbandonati nella villa di Tigellio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sacchetti di rifiuti abbandonati davanti alla villa di Tigellio. Uno dei monumenti più importanti della città deturpato dai cafoni. I residenti del quartiere sono stufi, hanno filmato i maleducati e sono pronti a collaborare con la polizia municipale per individuare i responsabili.

“I residenti di Stampace sono stufi di assistere a scene come quelle riprese da alcuni di loro, che ritraggono e filmano incivili che conferiscono i rifiuti per strada”, dichiara Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “le immagini si riferiscono in questo caso a via Tigellio. Nella via dove dovrebbero regnare la bellezza della villa di Tigellio, impazzano i rifiuti, le blatte e i ratti. Il comitato dei residenti di Stampace”, conclude, “è stufo di dover sopportare questo grado di inciviltà, e farà di tutto per esser di supporto alla giunta comunale e alla polizia municipale, denunciando queste vergognose situazioni”.