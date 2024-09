Nuova Sulcitana, miracolo dopo decenni di attesa: apre la 4 corsie da Capoterra a Pula

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sono voluti oltre trent’anni di attesa tra lunghe code, soprattutto in estate, incidenti spesso con feriti gravi e anche morti e più di un sindaco che si è trovato a dover urlare, letteralmente, per fare in modo che i lavori partissero. Il miracolo, finalmente, è compiuto: giovedì inaugura la quattro corsie della Sulcitana nel tratto da Capoterra a Pula, passando anche per Sarroch. L’anticipazione ufficiale arriva dal consigliere comunale di Capoterra e della Città Metropolitana Franco Magi: “Finalmente, dopo più di 30 anni, questo giovedì sarà inaugurato il tratto di strada a quattro corsie che conduce da Capoterra a Sarroch, arrivando a Pula. Si procederà con l’immediata riapertura della Provinciale 91, e dopo pochi giorni la stessa sarà connessa con i cavalcavia, consentendo la piena fruibilità della viabilità”.

Una serie di operazioni, legate l’una con l’altra, per chiudere e blindare il progetto principale: “Un risultato straordinario, che garantirà una maggiore sicurezza ed eviterà le file chilometriche, soprattutto in estate, al confine tra Capoterra e Sarroch”. L’opera è stata realizzata dall’Anas, bisognerà però attendere la metà del 2025 per il completamento dell’intero tracciato.