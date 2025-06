Due settimane circa di lavori e a inizio luglio viale Colombo avrà un nuovo asfalto. Una delle arterie più importanti di Quartu, la strada che unisce i due ingressi alla città dalla parte di Cagliari, fondamentale per raggiungere il Poetto ma anche punto di riferimento per il commercio in considerazione delle tantissime attività produttive ivi presenti, si rifa il look con un intervento che la interesserà per intero.

Gli evidenti segni di ammaloramento in diversi tratti della via hanno reso necessario un intervento radicale, anche in virtù dell’ingente quantitativo di veicoli che quotidianamente la percorrono, non solo mezzi di cittadini quartesi ma anche di chi proviene da fuori città, compresi i tanti turisti a Quartu per le vacanze. Conclusi i lavori programmati dall’Enel nell’ambito dell’adeguamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia elettrica, protrattisi più a lungo del previsto, l’Amministrazione ha subito programmato l’intervento, adottando le soluzioni più opportune per intralciare meno possibile il traffico.

L’intervento inizierà lunedì 16 giugno e, salvo imprevisti, andrà a concludersi nella mattina di mercoledì 2 luglio. In tutto poco più di due settimane per completare tre tratti distinti, portando avanti i lavori esclusivamente negli orari notturni, dalle 22 alle 6 del mattino. La notte la strada sarà comunque percorribile, con direzione dal Poetto verso via Marconi; durante il giorno la strada sarà riaperta al traffico.

I divieti di sosta, con eventuale rimozione, scatteranno con qualche ora di anticipo, a partire dalle 19. Dal 16 alla mattina del 21 giugno cantieri nel tratto tra la rotatoria di via Marconi e piazza Santa Maria, con i primi tre giorni dedicati alla fresatura e gli ultimi due alla posa dell’asfalto. Uno schema che si ripeterà poi dal 19 al 27 nel secondo tratto, da piazza Santa Maria all’incrocio con via San Benedetto e via Salieri, con i mezzi per la scarificazione che si sposteranno in questo secondo pezzo mentre nel primo saranno attivi quelli per il bitume. Infine il terzo tratto, dalla rotatoria via San Benedetto-via Salieri a quella grande di viale Lungomare del Golfo, fronte Ex Bussola: lavori da giovedì 26 e conclusione il 2 luglio, con la solita ‘scaletta’: primi tre giorni di scarificazione e a ruota la posa dell’asfalto. Contestualmente ai lavori nell’ultimo tratto inizierà anche la tracciatura della segnaletica orizzontale nel primo. Per permettere l’assestamento dei bitume ed evitare quindi si cancelli rapidamente si rende infatti necessario attendere qualche giorno dalla posa del manto stradale: 30 giugno-2 luglio, 2-5 luglio e 7-10 luglio sono le date individuate per tracciare rispettivamente primo, secondo e terzo tratto, e conseguentemente concludere tutto il lavoro.