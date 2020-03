Nuoro, un altro medico contagiato dal Coronavirus: il test è positivo all’ospedale San Francesco, sul tampone effettuato. Purtroppo salgono a 112 i positivi in Sardegna al Coronavirus, in serata la notizia confermata dall’Unità di crisi regionale in un’altra giornata infernale scandita dai bollettini, tra notizie positive e altre meno buone.