Nuovo incidente questo pomeriggio attorno alle 16 sulla 131 dcn, verso Abbasanta, tra il bivio di S’Infurcau e Su Berrinau.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono state coinvolte due auto. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale per i rilevi di rito e i vigili del fuoco. Disagi per la visibilità, non ancora tornata alla normalità.