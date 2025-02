“Perdiamo un amico carissimo, un compagno di mille iniziative e battaglie per rendere il mondo un posto migliore, a partire dal suo paese, a cui era profondamente legato” ha espresso il sindaco di Gavoi Salvatore Lai. Il suo paese si stringe alla moglie Sally, un anno e mezzo fa la coppia era stata profondamente segnata dalla scomparsa della loro giovane e amata figlia Paola, deceduta a Roma, un lutto che aveva profondamente colpito l’uomo che amava valorizzare e incoraggiare le associazioni culturali, soprattutto quelle composte dai giovani. Era un punto di riferimento per le nuove generazioni che intraprendono l’arte del sapere come mezzo di conoscenza e patrimonio inestimabile di crescita e valori.

Il suo importante ruolo come Direttore della Biblioteca Sebastiano Satta verrà sempre ricordato in quel cuore della sua Sardegna che tanto amava e per la quale si è speso, prodigato con tenacia e intelletto.

La data del funerale non è ancora stata stabilita e il sindaco invita “sin da ora a partecipare per rendergli omaggio, perché Tonino lo merita per la sua vita dedicata al riscatto culturale ed economico del nostro paese e del territorio, oltre che alla difesa dei diritti di tutti i popoli nel mondo”.