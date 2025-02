“Flight e le sue piccole ali”, una storia per i bimbi che incita a non arrendersi innanzi alle vicissitudini della vita: attraverso un piccolo drago Federica Mascia, che amava scrivere, aveva espresso tutta la sua forza che, pian piano, l’aveva abbandonata per essere annientata, poi, dal terribile male che l’ha strappata dal marito e da tutti coloro che le volevano bene Ma lei e la sua volontà continuano a vivere grazie al suo libro che ora potrà essere letto e divulgato, come lei avrebbe voluto. Una missione sposata da tanti come l’Asd Gs Basket San Salvatore che ha comunicato: “Federica è stata per noi preziosa nel suo lavoro al centro estivo. Una fonte di idee e novità. I bambini l’adoravano, sempre attenta e gentile. II sorriso non le mancava mai malgrado le sofferenze della sua malattia. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon”.

Ieri la prima presentazione presso il Palavienna, Kry Fisso ridendo ha condotto la serata, lacrime di commozione ma anche sorrisi in ricordo di quella donna andata via troppo presto.