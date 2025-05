Nuoro Campione d’Italia nella specialità dama internazionale: ai Campionati Giovanili Studenteschi i giovani sardi si sono distinti tra i coetanei protagonisti dell’evento.

Il 15, 16 e 17 maggio si sono svolti a Misano Adriatico (RN) i Campionati Giovanili Studenteschi di dama, specialità dama italiana e dama internazionale.

Degno di nota è il risultato della rappresentativa dell’I.C Borrotzu di Nuoro che si è laureata campione d’Italia per la specialità di dama internazionale per le scuole secondarie di primo grado.

La rappresentativa, già campione di Sardegna nella medesima specialità, è composta dagli atleti Alessandro Colomo, Filippo Alpigiano e Irene Porqueddu ed è stata guidata dall’istruttrice Angela Lutzu e dalla docente Franca Demurtas.

Altro risultato degno di nota è la conquista del podio nella specialità dama internazionale al terzo posto dell’I.C Comprensivo F. Podda di Nuoro composta dai piccoli atleti Nicola Bruno, Francesco Sanna e Maurizio Sini acompagnati dalla maestra Dettori Susanna Dettori.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione degli atleti della scuola secondaria di primo grado

“Ettore Pais” di Olbia nelle specialità dama italiane dama internazionale, accompagnati dall’istruttore

Gianmaria Bellu, dell’I.C Orani-Orotelli nella specialità dama italiana, accompagnati dall’istruttore Antonio Pirisi e della scuola primaria dell’I.C Porcu-Satta di Quartu S. Elena per la specialità dama italiana, accompagnati dalla maestra Cristina Virdis e dall’istruttore Gabriele Atzeni.

In totale alla manifestazione hanno partecipato 29 atleti provenienti dalla Sardegna.

L’ottimo risultato raggiunto dalla rappresentativa di Nuoro attraverso il raggiungimento del massimo titolo nazionale, è il culmine della forte espansione del movimento damistico giovanile e scolastico in Sardegna.