Nubifragio a Pimentel, Samatzai e Senorbì: strade trasformate in fiumi, campagne letteralmente sommerse dall’acqua e ingenti danni anche alle vetture in sosta. Vetri sfondati dalla grandine grande quanto uova: tra i luoghi colpiti anche il famoso giardino dei tulipani. “Da tempo eravamo senza acqua ma a quale prezzo? Il cielo ha scaricato tutta la sua rabbia”.

Sono impressionanti le immagini che giungono dai comuni colpiti dall’alluvione di questo pomeriggio: una ingente quantità di acqua si è riversata dalle nuvole gonfie e nere che in poco tempo hanno oscurato il cielo. Impossibile quantificare i danni ora, ma sono veramente tanti.

Solidarietà da parte della sindaca di Guasila Paola Casula: “Questo pomeriggio un violento nubifragio ha colpito diverse comunità della Sardegna. In particolare le immagini provenienti da Samatzai, Pimentel e Senorbì toccano il cuore e l’anima.

Ci sono intere campagne e i paesi ricoperti dall’acqua: danni alle colture, alle aziende, alle auto e non solo. Un disastro.

Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà alle amministrazioni comunali e alle comunità colpite: sono al vostro fianco”.

Immagini devastanti giungono anche dal Giardino di Lu, luogo tanto amato per la sua bellezza e spiritualità. Nel 2016 Maria Fois Maglione ha fondato l’associazione in memoria di sua figlia Luena, strappata via dalla vita dal tumore ovarico all’età di 37 anni. In poco tempo ha trasformato un percorso personale in una grande sfida coinvolgendo una comunità in continua crescita di volontari e donatori che, catturati dal suo pensiero e dalla bellezza del Giardino, hanno condiviso e sostenuto il suo scopo.

Oggi la donna ha mostrato la furia dell’acqua che ha piegato quel luogo fiorito: “Ci impiegheremo un pò a rifare il Giardino di Lu”.

Video Simonetta Piras