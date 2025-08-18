Nubifragio a Pimentel, Samatzai e Senorbì: strade trasformate in fiumi, campagne letteralmente sommerse dall’acqua e ingenti danni anche alle vetture in sosta. Vetri sfondati dalla grandine grande quanto uova: tra i luoghi colpiti anche il famoso giardino dei tulipani. “Da tempo eravamo senza acqua ma a quale prezzo? Il cielo ha scaricato tutta la sua rabbia”.
Sono impressionanti le immagini che giungono dai comuni colpiti dall’alluvione di questo pomeriggio: una ingente quantità di acqua si è riversata dalle nuvole gonfie e nere che in poco tempo hanno oscurato il cielo. Impossibile quantificare i danni ora, ma sono veramente tanti.
Solidarietà da parte della sindaca di Guasila Paola Casula: “Questo pomeriggio un violento nubifragio ha colpito diverse comunità della Sardegna. In particolare le immagini provenienti da Samatzai, Pimentel e Senorbì toccano il cuore e l’anima.
Ci sono intere campagne e i paesi ricoperti dall’acqua: danni alle colture, alle aziende, alle auto e non solo. Un disastro.
Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà alle amministrazioni comunali e alle comunità colpite: sono al vostro fianco”.