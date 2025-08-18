Assemini, vandali scatenati prendono di mira il centro diurno: rubati soldi, telefoni e bancomat. Ripercussioni anche per chi frequenta gli spazi, punto di riferimento per tanti che, nel centro, colgono spunti e seguono attività con il personale preposto.

Sono i responsabili del servizio per anziani e diversamente abili che, attraverso un post Facebook, rendono noto l’accaduto: “Un “entusiasmante” ritorno dalla ferie. Purtroppo questa mattina siamo stati vittime di un furto nella nostra sede.

Nelle prime luci del mattino, qualcuno si è introdotto nei nostri uffici, portando via con se soldi, telefoni e bancomat, il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e consegnata la documentazione video alle forze dell’ordine.

Questo episodio non è stato privo di conseguenze per i nostri ragazzi, in quanto la visione delle porta scassinata, la finestra spaccata nonché tutto l’ufficio a soqquadro li ha scossi profondamente. Spaventati hanno dovuto attendere fuori dallo stabile, affinché le forze dell’ordine concludessero i rilievi del caso. Nel frattempo i nostri educatori sono stati eccezionali nel spiegar loro l’accaduto, tranquillizzarli e tentare di riprendere le attività che svolgono giornalmente. Non vi neghiamo che non è stato semplice portare a termine questa complicatissima giornata, caratterizzata da sconvolgimenti della routine e cambi di programma”.

Un accaduto hanno voluto denunciare anche pubblicamente “perché il Centro Diurno, che con grande impegno si prende cura di decine di ospiti e che ogni giorno cerchiamo di rendere più accogliente e più sicuro, è diventato oramai un punto di riferimento per tante famiglie. Vedere gli spazi che giornalmente sono un luogo di gioia e amore diventare scenario di cosi tanta bassezza e violenza, ci ha scosso e ci preoccupa, lasciando un segno indelebile anche nei ricordi dei nostri ragazzi. Nonostante la tanta delusione e l’amaro in bocca non demordiamo.

Malgrado l’accaduto non perdiamo la forza per poter portare avanti e rendere concrete le tante idee e i tanti progetti ancora da realizzare”.