Novità per chi viaggia in aereo: tempi di sosta gratuiti raddoppiati a Elmas

“Per andare incontro alle esigenze di un traffico veicolare che cresce in ragione dell’incremento di voli e collegamenti, Sogaer ha rimodulato il layout del parcheggio – ubicato al piano Arrivi tra l’aerostazione e il Multipiano – creando 67 nuovi posti auto.

Agli NCC sono stati dedicati 52 stalli riservati” comunica la società di gestione dell’aeroporto. Una novità non indifferente considerata la grande affluenza e le problematiche che, pressoché ogni giorno, vengono evidenziate dai viaggiatori e dagli accompagnatori. Anche ieri “c’erano dozzine di auto che sostavano dove potevano perché nei parcheggi “a pagamento” non c’era posto, e i posti liberi erano quelli in concessione alle auto in affitto” racconta un cittadino.