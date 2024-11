Novembre come agosto: a Cagliari 25 gradi e il Poetto preso d’assalto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Novembre a Cagliari come a fine agosto: temperature anche oltre i 25 gradi e, naturalmente, Poetto preso d’assalto per una giornata da godersi fra mare, chioschetti e passeggiate. In tanti hanno fatto il bagno, del resto le temperature dell’acqua, non solo quelle esterne, lo consentono.

Un inizio di novembre decisamente anomalo, dunque, con condizioni meteo che assomigliano molto a quelle di fine agosto e che sono migliori di quelle registrate a settembre. E non è finita: secondo gli esperti, preoccupati non poco da questa situazione climatica che spesso porta purtroppo a effetti estremi, il caldo e l’alta pressione faranno sentire i loro effetti almeno fino ai primi dieci giorni del mese.