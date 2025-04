Ore 13,20, in arrivo il treno regionale 22065 diretto a Cagliari: in stazione diversi pendolari in attesa del convoglio ai quali non è sfuggito un uomo che, dopo aver aggirato le transenne posizionate da FS come deterrente per gli incauti, ha attraversato la ferrovia. “Succede spesso, è una pratica messa in atto da molte persone che non tengono conto dei gravi rischi ai quali vanno incontro”.

Fioccano le segnalazioni a riguardo, non è infatti la prima volta che la Redazione di Casteddu Online riceve foto e commenti come questi di oggi: un fatto che dimostra lo scrupolo di voler denunciare la situazione al fine di mettere in evidenza una problematica che, nonostante i gravi fatti di cronaca accaduti gli ultimi anni e che hanno raccontato la tragica morte di diverse persone investite dai treni in transito, continua a sussistere.