A Quartu un nuovo crollo, la pioggia sgretola la facciata di una casa in via Vittorio Emanuele

E due. Dopo la facciata di una casa disabitata crollata in via Dante, proprio all’angolo con via Marconi, a Quartu Sant’Elena c’è da registrare un nuovo crollo, sempre di una casa abbandonata. La facciata di un’abitazione di via Vittorio Emanuele si è letteralmente sbriciolata per colpa della pioggia. Tanti, anche in questo caso, i detriti precipitati sulla strada. Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, delimitando tutta l’area del crollo con del nastro biancorosso.