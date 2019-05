Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Cagliari per diversi interventi che hanno interessato alcune auto a Cagliari e a Quartu. A fuoco un camion bar nel quartiere Is mirrionis, fronte Cus. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalla presenze di alcune bottiglie di GPL all’interno del mezzo. Le cause del’ incendio sono in fase di valutazione.

A Quartu è stata invece data alle fiamme una Smart, andata anch’essa completamente distrutta.