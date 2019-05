Cagliari, cede il manto stradale per la perdita d’acqua :chiusa al traffico viale Merello

A causa di una maxi perdita d’acqua che ha provocato il cedimento del manto stradale, è stata chiusa al traffico viale Merello, nel tratto compreso tra Piazza D’Armi e via Is Maglias, nella direzione via Trento. Sul posto gli operatori di Abbanoa per riparare la perdita alla condotta e la polizia municipale per regolare il traffico deviato.

Il Comune fa sapere che “non appena verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, la strada verrà riaperta al pubblico”.

Foto Polizia Municipale

Foto di copertina Fiorella Garofalo