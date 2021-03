Non si registrano nel portale “Sardegna Sicura” e sbarcano nell’Isola, 6 passeggeri multati dai forestali

L’ordinanza del presidente Christian Solinas è chiara: prima di imbarcarsi su un aereo o una nave per raggiungere la Sardegna bisogna registrarsi nel portale “Sardegna Sicura”, in modo che agli arrivi ci sia una tracciabilità totale di chiunque metta piede nell’Isola in un momento di grandi controlli legati al contrasto del Coronavirus. Sei persone, però, non hanno compilato i documenti online e sono arrivati a Santa Teresa di Gallura e, in quattro casi, a Olbia. E i forestali sono riusciti a intercettarli. Una volta scoperta la mancata registrazione sul sito, sono scattate le contestazioni. Sei multe, “come previsto dalla normativa”, osservano dai piani alti della Protezione Civile della Sardegna. Quanto dovranno pagare? 290 euro, se sceglieranno di mettere mano al portafoglio entro cinque giorni. Quattrocentodieci, invece, se attenderanno di più. Si tratta di una delle verifiche previste in tutti i porti e aeroporti sardi.