Non si fermano all’alt dei carabinieri e tentano la fuga: coppia finisce nei guai a Cagliari

Non si fermano all’alt dei carabinieri e fuggono. Rocambolesco inseguimento questa notte, attorno alle 2:30, a Cagliari in via Spriano tra una pattuglia della radiomobile e una Golf. Dopo due chilometri di fuga i due si sono convinti a fermarsi, avevano diversi motivi per sottrarsi ai controlli.

Alla guida una cagliaritana di 27 anni, al lato passeggero un 47enne che, sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere, ovvero l’affidamento in prova ai servizi sociali, uscendo aveva come lei contravvenuto al divieto di circolazione notturna imposto dalla normativa per il contenimento della pandemia in corso. E inoltre sussisteva anche una chiara violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura nei suoi confronti, nella concessione del beneficio di poter scontare una condanna in maniera meno pesante rispetto alla detenzione carceraria.

Per entrambi scatterà una sanzione da 400 euro, per la ragazza anche per guida pericolosa e per l’uomo una denuncia alla Procura della Repubblica.