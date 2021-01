Elmas, colpi di pistola in aria dopo una lite in famiglia

Stanotte ad Elmas una lite familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco segnalata da alcuni cittadini con una chiamata al 112, il tutto sarebbe nato da una lite tra padre e figlio, a causa del fatto che il ragazzo avrebbe sferrato un calcio al cane di famiglia. Inferocito per il comportamento del figlio, il padre avrebbe afferrato un coltello col quale avrebbe minacciato il ragazzo. Questi, a sua volta, avrebbe recuperato una pistola legalmente detenuta dal padre e uscendo di casa sparato per strada due colpi in aria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno recuperato la pistola, contestandone l’omessa custodia al padre, e l’esplosione di colpi in pieno centro abitato, in maniera pericolosa, al figlio.