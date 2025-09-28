Gravissimo incidente ieri sera a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 27 anni, Simone Stepich, è morto in un drammatico schianto in macchina contro un palo dello luce. Poi, la vettura è finita contro un albero.
Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, l’auto è sfrecciata ad alta velocità di fronte al posto di blocco dei carabinieri.
I militari hanno inseguito la vettura ma al loro arrivo l ‘incidente era già avvenuto. Alla guida c’era il cugino 37enne della vittima, che risulta essere senza patente sottoposto a libertà vigilata con obbligo di firma ma vicino Lucca.