Non c’è Cagliari nel ricco tour 2023 di Ligabue, alla Fiera l’unico show autunnale è quello di Pio e Amedeo

A fine giugno il calendario degli eventi e concerti fieristici è ancora vuoto. Il rocker emiliano, dopo l’ultimo show de 2017, non mette in lista il capoluogo sardo. E dalla Fiera spiegano: “Siamo in attesa che i manager degli artisti ci contattino, se vogliono, per poi chiudere i contratti”. Il Liga potrebbe arrivare in extremis