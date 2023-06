Cagliari, transenne davanti al ristorante indiano: “Incassi crollati come i cornicioni di via Angioy, liberateci”

Le transenne hanno il potere di avere fatto crollare, in poco più di una settimana, gli incassi di Karan Singh, ristoratore indiano e titolare da due anni di un locale in via Angioy a Cagliari, il Punjabi King. Tutto è partito da alcuni cornicioni staccati. La strada è stata invasa dai detriti e, per motivi di sicurezza, tutto il marciapiede è stato transennato, lasciando un mini passaggio, abbastanza scomodo, per entrare nel ristorante. Ma non basta, purtroppo: “Ho perso tantissimi clienti che non arrivano a causa della situazione che si è venuta a creare”. Il giovane ristoratore ha parlato anche con il capo del condominio: “Non mi ha dato certezze sulle date dei lavori, la prossima settimana ci sarà un semplice incontro interlocutorio per fare il punto della situazione”. Intanto, però, gli scontrini battuti sono sempre meno.

“Non ho responsabilità per i danni, chiedo solo di poter tornare a lavorare in piena libertà”